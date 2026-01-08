15:50  08 января
08 января 2026, 13:32

У украинского топ-чиновника нашли 5 тонн золота, которое он хранит в Москве

08 января 2026, 13:32
иллюстративное фото: из открытых источников
Чиновник Фонда госимущества указал, что имеет 5 тонн золотых слитков, хранящихся в России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Українські Новини.

Как отмечается, заместитель директора департамента аренды и распоряжения государственным имуществом – начальник управления по распоряжению государственным имуществом Фонда государственного имущества Андрей Мельник отметил, что имеет 5 тонн золотых слитков на миллиарды гривен, которые хранит на территории РФ.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации. На сегодняшний день он владеет золотом на 4 млрд гривен.

Чиновник отметил, что золото хранится в ведомстве, расположенном в Москве.

Как сообщалось, Фонд госимущества сдал в аренду в Киеве 2 м² помещения за 37 тыс. грн в месяц. Всего в 2025 году Фонд провел более 800 аукционов по аренде государственного имущества более чем на 732 млн грн.

