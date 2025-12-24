Во Львовской области мужчина напал на незнакомца и устроил стрельбу
Инцидент произошел вечером 24 декабря в Золочеве. Злоумышленник устроил стрельбу и ранил человека
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Как рассказали правоохранители, между двумя незнакомыми мужчинами произошла ссора. Во время конфликта один произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, попав оппоненту в ногу, после чего скрылся. У 45-летнего пострадавшего диагностировали огнестрельное слепое ранение голени.
Правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.
