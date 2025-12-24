Во Львовской области мужчина напал на незнакомца и устроил стрельбу

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, между двумя незнакомыми мужчинами произошла ссора. Во время конфликта один произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, попав оппоненту в ногу, после чего скрылся. У 45-летнего пострадавшего диагностировали огнестрельное слепое ранение голени.

Правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

