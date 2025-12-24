21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 21:55

Во Львовской области мужчина напал на незнакомца и устроил стрельбу

24 декабря 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел вечером 24 декабря в Золочеве. Злоумышленник устроил стрельбу и ранил человека

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, между двумя незнакомыми мужчинами произошла ссора. Во время конфликта один произвел несколько выстрелов из неизвестного оружия, попав оппоненту в ногу, после чего скрылся. У 45-летнего пострадавшего диагностировали огнестрельное слепое ранение голени.

Правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который во время драки между двумя компаниями вблизи Бессарабской площади устроил стрельбу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба полиция Львовская область
На Хмельнитчине мужчина ранил подростка ножом: парня госпитализировали
24 декабря 2025, 08:36
Нападение среди бела дня: в Киеве мужчина с ножом тяжело ранил предпринимателя
24 декабря 2025, 08:14
На Закарпатье мужчина избил жену, а затем набросился на сына и полицию
23 декабря 2025, 22:25
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Нацгвардейцы уничтожили спецмашину россиян стоимостью около 8 млн долларов
24 декабря 2025, 23:05
В Днепре на Набережной медики спасали мужчине жизнь
24 декабря 2025, 22:55
В Киевской области несовершеннолетняя зарабатывала у россиян: носила взрывчатки и сливала знакомого с ВСУ
24 декабря 2025, 22:30
Нардепка опубликовала фото Залужного на пляже в Доминикане
24 декабря 2025, 22:29
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
24 декабря 2025, 21:59
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49
Суд продлил срок действия обязанностей экспредседательнице Хмельницкой МСЭК Крупе
24 декабря 2025, 21:19
Мужчина из Кировоградщины приговорен к пожизненному за убийство и поджог знакомого в собственном доме
24 декабря 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк поделился праздничными кадрами из родительского дома
24 декабря 2025, 20:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »