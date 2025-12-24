На Львівщині чоловік напав на незнайомця та влаштував стрілянину
Інцидент стався увечері 24 грудня у Золочеві. Зловмисник влаштував стрілянину та поранив людину
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Як розповіли правоохоронці, між двома незнайомими чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту один здійснив кілька пострілів із невідомої зброї, влучивши опоненту у ногу, після чого втік. У 45-річного потерпілого діагностували вогнепальне сліпе поранення гомілки.
Правоохоронці знайшли та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
