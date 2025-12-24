На Львівщині чоловік напав на незнайомця та влаштував стрілянину

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, між двома незнайомими чоловіками сталась сварка. Під час конфлікту один здійснив кілька пострілів із невідомої зброї, влучивши опоненту у ногу, після чого втік. У 45-річного потерпілого діагностували вогнепальне сліпе поранення гомілки.

Правоохоронці знайшли та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

