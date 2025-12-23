18:49  23 декабря
23 декабря 2025, 22:25

В Закарпатье мужчина избил жену, а затем набросился на сына и полицию

23 декабря 2025, 22:25
В полицию обратился 19-летний парень. Он сообщил, что отец бьет мать

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

19-летний местный житель обратился в полицию и сообщил, что отец ссорится с матерью и бьет ее. Во время разговора на фоне слышны были крики.

Когда стражи порядка приехали, мужчина пытался избежать общения с ними. Впоследствии он стал вести себя агрессивно: сначала набросился на жену, а потом – на сына и полицейских. Полиция задержала злоумышленника.

"Потерпевшие – жена и сын задержанного – в медицинской помощи не нуждались. 43-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отделение полиции. Действия фигуранта следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, он был привлечен к административной ответственности — составлен протокол по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия)", - сообщили в полиции.

Сейчас его отправили в изолятор.

Напомним, ранее во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, ее госпитализировали. Злоумышленник был задержан. Ему светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

