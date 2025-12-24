Нападение среди бела дня: в Киеве мужчина с ножом тяжело ранил предпринимателя

Фото: Национальная полиция

В Деснянском районе столицы правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом информирует столичная полиция, передает RegioNews.

Сообщение о раненом мужчине на улице Закревского поступило на спецлинию 102 от работников скорой медицинской помощи.

Полицейские установили, что потерпевшим является 47-летний предприниматель – владелец раскройного цеха. Во время пребывания на работе он услышал громкий стук во входную дверь. Открыв, мужчина увидел незнакомца с признаками алкогольного опьянения, требовавшего позвать его знакомую – работницу производства. Получив отказ, нападающий получил нож и нанес удар, после чего скрылся.

Оперативники через несколько часов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбой.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области мужчина напал на знакомого с ножом. Двое мужчин поссорились. Злоумышленник ударил 30-летнего "соперника" ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали медики.