Нападение среди бела дня: в Киеве мужчина с ножом тяжело ранил предпринимателя
В Деснянском районе столицы правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали
Об этом информирует столичная полиция, передает RegioNews.
Сообщение о раненом мужчине на улице Закревского поступило на спецлинию 102 от работников скорой медицинской помощи.
Полицейские установили, что потерпевшим является 47-летний предприниматель – владелец раскройного цеха. Во время пребывания на работе он услышал громкий стук во входную дверь. Открыв, мужчина увидел незнакомца с признаками алкогольного опьянения, требовавшего позвать его знакомую – работницу производства. Получив отказ, нападающий получил нож и нанес удар, после чего скрылся.
Оперативники через несколько часов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбой.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
