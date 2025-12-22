Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили двух человек, причастных к инциденту. Правоохранители установили стрелка и задержали его – им оказался 28-летний местный житель.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Продолжается установление всех участников инцидента и установление роли каждого.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря вблизи Бессарабской площади между двумя компаниями возник спор, переросший в драку. Один из участников конфликта произвел выстрел вверх, после чего нарушители покинули место происшествия.