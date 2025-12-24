Фото: Национальная полиция

В Староконстантинове правоохранители задержали 58-летнего мужчину, который нанес ножевое ранение 14-летнему подростку

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 20 декабря около 20:00 на Эссенской улице.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел в группу подростков вблизи торгового центра, угрожал им, а затем ранил одного из ребят ножом в плечо.

Раненого подростка госпитализировали. Подозреваемый был задержан возле его дома.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Днепропетровщине полиция задержала мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома в селе Мелиоративное Самаровского района. 37-летний местный житель получил ножевое ранение в шею и был госпитализирован в тяжелом состоянии.