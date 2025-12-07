19:30  07 грудня
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб бути із нею
18:55  07 грудня
Виліз на вагон електрички: у Києві загинув підліток
18:30  07 грудня
Ціни на тепличні огірки в Україні зростають: що буде далі
07 грудня 2025, 21:15

У Львівській області двоє жінок потрапили під колеса

07 грудня 2025, 21:15
Фото: Нацполіція
У Львівській області за один день сталось одразу кілька ДТП. Двох жінок збили автівки

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась близько 17:20 в одному з сіл Шептицького району. Попередньо, 63-річний водій Toyota Corollа збив 46-річну жінку. Її госпіталізували з травмами.

Того ж дня на вулиці Грушевського у місті Дрогобич 26-річний водій Chevrolet Bolt наїхав на 73-річну місцеву жительку. Вона переходила проїзну частину пішохідним переходом. Її госпіталізували з травмами.

"За фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомила поліція.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

