Фото: Нацполіція

У Львівській області за один день сталось одразу кілька ДТП. Двох жінок збили автівки

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Перша аварія сталась близько 17:20 в одному з сіл Шептицького району. Попередньо, 63-річний водій Toyota Corollа збив 46-річну жінку. Її госпіталізували з травмами.

Того ж дня на вулиці Грушевського у місті Дрогобич 26-річний водій Chevrolet Bolt наїхав на 73-річну місцеву жительку. Вона переходила проїзну частину пішохідним переходом. Її госпіталізували з травмами.

"За фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомила поліція.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.