У Львові попрощались з убитим військовим ТЦК Юрієм Бондаренком

Фото: Hromadske

У Львові 5 грудня провели прощання з 37-річним ветераном Юрієм Бондаренком. Його смертельно поранили під час перевірки документів чоловіка

Про це повідомляє Hromadske, передає RegioNews.

Церемонія прощання відбулась на Площі Ринок одразу з трьома військовими: Луісом Феліпе Віейра Толедо Порто з Бразилії, львів’янином Андрієм Криницьким та уродженцем Харкова Юрієм Бондаренком. Останній був убитий увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів.

Юрій Бондаренко вчився у Харківській державній зооветеринарній академії, працював у сфері ресторанного бізнесу. Згодом він став військовим: брав участь в Антитерористичній операції, служив у складі 16 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Друзі Юрія розповіли, що після фронту з його діагнозом він міг звільнитися. Але залишився. Хотів бути корисним Україні. Робив свою роботу чесно й відповідально — так, як від нього чекала держава", - каже мер Львова Андрій Садовий.

Головний редактор каналу "Ісландія" Сергій Грішин був знайомий із Юрієм. Він розпочав, що вони почали дружити, коли той запропонував віддати свій пікап.

"Я дізнався, що Юра — ветеран АТО, комісований через поранення, який 24.02.2022 стрибнув у тачку й зірвався зі Львова в Харків до своїх пацанів. Десь за місяць під час зустрічі Юра передав 5000 доларів, сказав, що ми знаємо, що з ними робити. Так ми стали товаришувати, зустрічались у Львові кожні два-три місяці. Якогось одного разу Юра сказав, що не може сидіти осторонь і вирішив знову мобілізуватись, цього разу в ППО. Потім він перевівся в ТЦК", - каже Сергій Грішин.

Нагадаємо, під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.