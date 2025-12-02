Фото: поліція

ДТП сталася 1 грудня близько 09:35 на автодорозі "Львів-Краковець" у місті Новояворівськ Яворівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Chevrolet Volt, яким керував 46-річний місцевий мешканець, та Skoda Fabia під керуванням 35-річної львів’янки.

Внаслідок ДТП водії обох авто та пасажирка Chevrolet Volt, 37-річна жителька Новояворівська, отримали травми. Їх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

