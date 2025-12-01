У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В місті Лева під час Церемонії нагородження підсумували рік Львова у статусі Молодіжної столиці Європи 2025 та оголосили нову Молодіжну столицю Європи 2028 — місто Подґоріца

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

Основною частиною Церемонії стала передача титулу Молодіжної столиці Європи 2026 року норвезькому місту Тромсе. Представники Тромсе отримали символічний ключ і статуетку українського митця Сергія Майдукова, присвячені світлу й стійкості молоді.

Водночас фіналістами на титул Молодіжної столиці Європи 2028 року стали:

Кишинів (Молдова);

Подгоріца (Чорногорія);

Паралімні (Кіпр);

Люварден (Норвегія);

Пернік (Болгарія).

Після презентації фіналістів оголосила назву місто-переможця – Подґоріца, яке офіційно здобуло титул Молодіжної столиці Європи 2028.

Нагадаємо, у 2022 році Львів став першим українським містом, що здобуло статус Молодіжної столиці Європи.

