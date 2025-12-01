У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
В місті Лева під час Церемонії нагородження підсумували рік Львова у статусі Молодіжної столиці Європи 2025 та оголосили нову Молодіжну столицю Європи 2028 — місто Подґоріца
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.
Основною частиною Церемонії стала передача титулу Молодіжної столиці Європи 2026 року норвезькому місту Тромсе. Представники Тромсе отримали символічний ключ і статуетку українського митця Сергія Майдукова, присвячені світлу й стійкості молоді.
Водночас фіналістами на титул Молодіжної столиці Європи 2028 року стали:
- Кишинів (Молдова);
- Подгоріца (Чорногорія);
- Паралімні (Кіпр);
- Люварден (Норвегія);
- Пернік (Болгарія).
Після презентації фіналістів оголосила назву місто-переможця – Подґоріца, яке офіційно здобуло титул Молодіжної столиці Європи 2028.
Нагадаємо, у 2022 році Львів став першим українським містом, що здобуло статус Молодіжної столиці Європи.
Як повідомлялось, у 2023 році Львів увійшов до топ-100 найнебезпечніших міст Європи за рівнем злочинності. Про це свідчать дані Numbeo.