19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 17:25

Во Львове судили военного, отказавшегося ехать на Покровское направление

24 ноября 2025, 17:25
Иллюстративное фото
Во Львове судили военного, отказавшегося выполнить приказ вернуться в зону боевых действий. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

17 сентября 2025 года военный получил боевое распоряжение отправиться в Покровский район Донецкой области. Однако он отказался. На суде он пояснил, что 14 сентября он вышел из оцепления, оказывал помощь раненому товарищу и это пошатнуло его психологическую устойчивость.

Известно, что мобилизовался мужчина добровольно в марте 2022 года. Также у него есть беременная жена и малолетний ребенок.

Суд признал его виновным. Ему назначили 5 лет тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Теперь военный должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Его уволили из-под стражи в зале суда.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

