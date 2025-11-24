Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

17 сентября 2025 года военный получил боевое распоряжение отправиться в Покровский район Донецкой области. Однако он отказался. На суде он пояснил, что 14 сентября он вышел из оцепления, оказывал помощь раненому товарищу и это пошатнуло его психологическую устойчивость.

Известно, что мобилизовался мужчина добровольно в марте 2022 года. Также у него есть беременная жена и малолетний ребенок.

Суд признал его виновным. Ему назначили 5 лет тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Теперь военный должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Его уволили из-под стражи в зале суда.

