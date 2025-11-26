Фото: ДБР

Правоохоронці встановили, що службовці однієї з військових частин на Львівщині привласнили державні кошти під час закупівлі генераторів для потреб ЗСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Підозру отримали командир частини, начальник інженерної служби та цивільна співучасниця, яка допомагала реалізувати оборудку.

За матеріалами слідства, посадовці у змові з приватною підприємницею уклали договір на постачання 133 генераторів. Хоча ринкова вартість обладнання становила близько 7 млн грн, генератори придбали за понад 17 млн грн – у 2,5 раза дорожче.

Таким чином постачальнику безпідставно перерахували 10,2 млн грн. Надалі ці кошти провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми.

Усім трьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід – домашній арешт. Військовослужбовців відсторонили від виконання обов’язків. ДБР вживає заходів для повернення привласнених коштів.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі викрили заступника командира одного з батальйонів, який організував схему фальшивих "бойових" виплат бійцям і за півроку збагатився на понад 1 млн грн.