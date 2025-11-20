13:37  20 ноября
20 ноября 2025, 12:10

Мог "обслужить" до 60 клиентов в сутки: во Львове разоблачили мужчину, который устроил бизнес на наркотиках

20 ноября 2025, 12:10
Фото: Нацполиция
52-летний житель Львова был задержан. Оказалось, что он решил зарабатывать на жизнь наркотиками

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что житель Львова получал партии наркотического средства, которые впоследствии продавал "из рук в руки". Оплату он принимал только наличными. Известно, что за один рабочий день продавец мог обслужить до 60 клиентов.

12 ноября он был задержан. Во время обысков дома у мужчины нашли более 60 расфасованных пакетиков с наркотическим средством каннабиса, электронные весы, средства для фасовки, устройство для измельчения, средства связи и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему грозит лишение свободы от четырех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

