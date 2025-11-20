Міг "обслужити" до 60 клієнтів за добу: у Львові викрили чоловіка, який влаштував бізнес на наркотиках

Фото: Нацполіція

52-річного жителя Львова затримали. Виявилось, що він вирішив заробляти на життя наркотиками

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Зазначається, що житель Львова отримував партії наркотичного засобу, які згодом продавав "з рук в руки". Оплату він приймав лише готівкою. Відомо, що за один робочий день "продавець" міг обслужити до 60 клієнтів.

12 листопада його затримали. Під час обшуків вдома у чоловіка знайшли понад 60 розфасованих пакетиків з наркотичним засобом канабіс, електронні ваги, засоби для фасування, пристрій для подрібнення, засоби зв’язку та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру. Тепер йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до восьми років.

