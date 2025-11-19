20:48  19 ноября
В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать
15:15  19 ноября
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 21:07

Изъяли более 130 таблеток метадона: в Каменском полиция разоблачила домашнюю наркоторговлю

19 ноября 2025, 21:07
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция Каменского прекратила деятельность двух родственниц, сбывавших наркотики в собственной квартире

Об этом сообщают в Национальной полиции, передает RegioNews.

В Каменском полиция разоблачила незаконную торговлю наркотиками, организованную двумя родственниками. 45-летняя женщина и ее 73-летняя родственница реализовывали запрещенные вещества непосредственно в собственном доме.

Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили более 130 таблеток метадона, которые, по данным следствия, предназначались для дальнейшего сбыта. Изъятое направили на экспертизу, а следователи документируют все происшествия.

Женщинам уже сообщили о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. По этой статье им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следователи продолжают работу, чтобы выяснить круг лиц, которые могли быть причастны к поставке наркотиков, и проверяют возможные каналы их распространения. Полиция отмечает важность сообщений от граждан, владеющих информацией о подобных правонарушениях.

Напомним, во Львове правоохранители разоблачили 39-летнего мужчину, который покупал и продавал наркотики – во время задержания по месту жительства у него нашли психотропные вещества PVP и медатон.

