Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщают в Национальной полиции, передает RegioNews.

В Каменском полиция разоблачила незаконную торговлю наркотиками, организованную двумя родственниками. 45-летняя женщина и ее 73-летняя родственница реализовывали запрещенные вещества непосредственно в собственном доме.

Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили более 130 таблеток метадона, которые, по данным следствия, предназначались для дальнейшего сбыта. Изъятое направили на экспертизу, а следователи документируют все происшествия.

Женщинам уже сообщили о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. По этой статье им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следователи продолжают работу, чтобы выяснить круг лиц, которые могли быть причастны к поставке наркотиков, и проверяют возможные каналы их распространения. Полиция отмечает важность сообщений от граждан, владеющих информацией о подобных правонарушениях.

