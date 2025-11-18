Фото: скриншот

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники совместно с пограничниками при осмотре микроавтобуса Volkswagen Crafter обнаружили незадекларированные товары

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Водитель, 48-летний житель Тернопольщины, выбрал "зеленый коридор", указав тем, что не перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию. После рентгенографического сканирования и углубленного обзора в багажном отделении авто обнаружили 17 единиц брендированных изделий – сумки, кошельки и обувь марок GOYARD, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Brunello Cucinelli, а также швейцарские часы OMEGA.

По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 500 тысяч гривен.

На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины: санкция предусматривает штраф в размере 30% от стоимости товаров.

Таможенники напомнили, что при въезде в Украину наземным транспортом все товары общей стоимостью более 500 евро или весом более 50 кг подлежат обязательному декларированию и налогообложению таможенными платежами.

