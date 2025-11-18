Фото: скриншот

В пункті пропуску "Шегині – Медика" митники спільно з прикордонниками під час огляду мікроавтобуса Volkswagen Crafter виявили незадекларовані товари

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

Водій, 48-річний мешканець Тернопільщини, обрав "зелений коридор", вказавши тим самим, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню. Після рентгенографічного сканування та поглибленого огляду в багажному відділенні авто знайшли 17 одиниць брендованих виробів – сумки, гаманці та взуття марок GOYARD, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Brunello Cucinelli, а також швейцарські годинники OMEGA.

За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 500 тисяч гривень.

На водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України: санкція передбачає штраф у розмірі 30% вартості товарів.

Митники нагадали, що при в’їзді в Україну наземним транспортом усі товари загальною вартістю понад 500 євро або вагою понад 50 кг підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили контрабандиста, який віз телефони та парфуми. Вартість вилученого вантажу становить 16,6 мільйона гривень.