На Львівщині зіткнулися вантажівка та легковик: четверо постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася 17 листопада близько 21:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Коростів Стрийського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися легковик Volvo V50, яким керував 30-річний мешканець Стрия, та вантажівка MAN під керуванням 37-річного жителя Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водій Volvo та його пасажири: шестирічний хлопчик, 25-річна жінка та 45-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали травми, їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

