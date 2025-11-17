У Львові внаслідок ДТП загинув водій авто

Фото: поліція

ДТП сталася у Львові 16 листопада близько першої ночі на перехресті вулиць Збиральної – Генерала Курмановича

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Honda Civic, 24-річний місцевий житель, не впорався з керуванням – легковик виїхав на кільце та врізався в дерево. Від отриманих травм водій помер на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

