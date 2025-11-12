14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 19:55

В Николаеве увольняют прокурора, устроившего скандал в пиццерии

12 ноября 2025, 19:55
Иллюстративное фото
Прокурора Окружной прокуратуры города Николаева Николаевской области Вячеслава Царюка увольняют за нарушение прокурорской этики. Это произошло из-за скандала в пиццерии

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае этого года в одной из пиццерий Николаева. Туда прибыла полиция, правоохранители услышали, что один из посетителей отказывался выполнять требования персонала и нарушал общественный порядок. Этим посетителем оказался прокурор Вячеслав Царюк.

На камерах было видно, что прокурор вел себя неэтично и имел признаки опьянения. Он нецензурно и обидно высказывался по адресу граждан и сотрудников полиции. Когда он общался с правоохранителями, то периодически совершал телефонные звонки, говоря, что звонит руководству прокуратуры, отмечал личные знакомства с разными правоохранителями и внеслужебными связями, угрожал сотрудникам полиции отменой премии и увольнением.

В ходе расследования Царюк рассказал, что в нерабочее время пришел в кафе, чтобы купить пиццу. Когда он ждал заказа, ему стало плохо. По его словам, он болеет и постоянно употребляет лекарства для снижения АД и снятия боли в сердце. Поэтому он обратился к работникам пиццерии с просьбой посетить туалет, чтобы выпить лекарства и умыться, но ему, казалось бы, отказали, и якобы из-за этого начался конфликт.

Также прокурор подтвердил, что в этот вечер выпил пива. По его мнению, его поведение спровоцировали сотрудники пиццерии. Царюк уверял, что осознал допущенные нарушения. Он просил не применить к нему строжайшее дисциплинарное взыскание и ссылался на то, что является единственным попечителем своей матери, которая является инвалидом второй группы, а также самостоятельно воспитывает сына.

Впоследствии прокуратура решила уволить его за нарушение прокурорской этики.

Напомним, ранее в Верховном суде рассматривали дело правоохранителя, забравшего с места ДТП тактические перчатки и шлем. Впоследствии он выставил их на продажу в Интернете.

правоохранитель прокурор суд Николаев
