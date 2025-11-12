14:24  12 листопада
12 листопада 2025, 19:55

У Миколаєві звільняють прокурора, який влаштував скандал у піцерії

12 листопада 2025, 19:55
Ілюстративне фото
Прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області Вʼячеслава Царюка звільняють за порушення прокурорської етики. Це сталось через скандал у піцерії

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Інцидент стався в травні цього року в одній з піцерій Миколаєва. Туди прибула поліція, правоохоронці почули, що один із відвідувачів відмовлявся виконувати вимоги персоналу та порушував громадський порядок. Цим відвідувачем виявився прокурор В'ячеслав Царюк.

На камерах було видно, що прокурор поводився неетично та мав ознаки сп'яніння. Він нецензурно та образливо висловлювався на адресу громадян та співробітників поліції. Коли він спілкувався з правоохоронцями, то періодично робив телефонні дзвінки, кажучи, що дзвонить керівництву прокуратури, наголошував на особистих знайомствах з різними правоохоронцями і позаслужбових зв’язках, погрожував співробітникам поліції скасуванням премії та звільненням.

Під час розслідування Царюк розповів, що в неробочий час прийшов у кафе, щоб купити піцу. Коли він чекав на замовлення, йому стало погано. За його словами, він хворіє і постійно вживає ліки для зниження артеріального тиску та зняття болю у серці. Тому він звернувся до працівників піцерії з проханням відвідати вбиральню, щоб випити ліки і вмитися, але йому, начебто, відмовили, і нібито через це почався конфлікт.

Також прокурор підтвердив, що в той вечір випив пива. На його думку, його поведінку спровокували працівники піцерії. Царюк запевняв, що усвідомив допущені порушення. Він просив не застосувати до нього найсуворіше дисциплінарне стягнення і посилався на те, що є єдиним піклувальником своєї матері, яка є інвалідом другої групи, а також самостійно виховує сина.

Згодом прокуратура вирішила звільнити його за порушення прокурорської етики.

Нагадаємо, раніше у Верховному суді розглядали справу правоохоронця, який забрав з місця ДТП тактичні рукавиці та шолом. Згодом він виставив їх на продаж в інтернеті.

правоохоронець прокурор суд Миколаїв
