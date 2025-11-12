Фото: Патрульная полиция Львовской области

Об этом сообщает Общественное.Львов, передает RegioNews.

На Львовщине утром произошло дорожно-транспортное происшествие, усложнившее движение на одной из главных автомагистралей страны. Авария произошла на трассе М-06 Киев – Чоп недалеко от села Ивашковцы. Из-за повреждений транспортных средств часть проезжей части осталась заблокированной.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области, для обеспечения безопасности дорожного движения патрульные организовали реверсное движение. На участке работают правоохранители, регулирующие поток транспорта и выясняющие обстоятельства аварии.

В момент ликвидации последствий аварии возможно незначительное замедление движения в обоих направлениях.

