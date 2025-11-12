14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 19:07

На трасі Київ – Чоп сталася ДТП: перекрито одну смугу руху

12 листопада 2025, 19:07
Фото: Патрульна поліція Львівщини
На головній трасі Львівщини рух транспорту частково обмежили через аварію, що сталася поблизу села Івашківці

Про це повідомляє Суспільне.Львів, передає RegioNews.

На Львівщині вранці сталася дорожньо-транспортна пригода, яка ускладнила рух на одній із головних автомагістралей країни. Аварія трапилася на трасі М-06 Київ – Чоп неподалік села Івашківці. Через пошкодження транспортних засобів частина проїзної частини залишилася заблокованою.

Як повідомили у пресслужбі Національної поліції Львівської області, для забезпечення безпеки дорожнього руху патрульні організували реверсний рух. На ділянці працюють правоохоронці, які регулюють потік транспорту та з’ясовують обставини аварії.

На час ліквідації наслідків аварії можливе незначне уповільнення руху в обох напрямках.

Нагадаємо, на Хмельниччині засудили до 6 років ув'язнення військовослужбовця з військової служби правопорядку, який 31 серпня 2024 року напідпитку на смерть збив 57-річного велосипедиста, виїхавши на зустрічну смугу під час обгону.

11 листопада 2025
07 серпня 2025
