Фото: поліція

ДТП сталася 11 листопада близько 17:50 у селі Заболотці Золочівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 42-річний житель району, наїхав на пішохода, 69-річного мешканця одного з сіл Золочівського району.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, вдень 11 листопада на Львівщині перекинувся шкільний автобус. Постраждали 67-річний водій та його 61-річний пасажир. Учнів в салоні не було.