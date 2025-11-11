18:44  11 листопада
11 листопада 2025, 18:15

Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників

11 листопада 2025, 18:15
Фото: Нацполіція
У Польщу поза межами пунктів пропуску намагались потрапити переправники. Ділки мали чітко сплановану схему

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Відомо, що затриманими виявились 41-річний та 29-річний жителі Львівської та Волинської областей. Молодший (чоловік з Волині) знаходився на території Польщі без законних підстав. Він шукав "клієнтів", планував маршрути та надавав інструкції.

Житель Львівщини був відповідальним за перевезення. Відомо, що для розрахунку зловмисники використовували й готівку, і криптовалюту. На початку листопада обох ділків було затримано після того, як вони отримали гроші.

Їм повідомили про підозри. Тепер чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

"Досудове розслідування триває, одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави, по іншому – невдовзі запобіжний захід буде обрано", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше судили вчителя з Львівської області. Він організував схему для незаконного перетину кордону. За його словами, допомогу йому запропонував прикордонник, якого він зустрів на відпочинку.

