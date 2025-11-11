Продавали "тури" до Польщі: на Львівщині затримали переправників
У Польщу поза межами пунктів пропуску намагались потрапити переправники. Ділки мали чітко сплановану схему
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Відомо, що затриманими виявились 41-річний та 29-річний жителі Львівської та Волинської областей. Молодший (чоловік з Волині) знаходився на території Польщі без законних підстав. Він шукав "клієнтів", планував маршрути та надавав інструкції.
Житель Львівщини був відповідальним за перевезення. Відомо, що для розрахунку зловмисники використовували й готівку, і криптовалюту. На початку листопада обох ділків було затримано після того, як вони отримали гроші.
Їм повідомили про підозри. Тепер чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
"Досудове розслідування триває, одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави, по іншому – невдовзі запобіжний захід буде обрано", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше судили вчителя з Львівської області. Він організував схему для незаконного перетину кордону. За його словами, допомогу йому запропонував прикордонник, якого він зустрів на відпочинку.