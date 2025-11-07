Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 6 ноября, около 19:00 в селе Дубина Стрыйского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat, 67-летний житель Стрыйского района, наехал на двух пешеходов, 45-летнего мужчину и 53-летнюю женщину – также жители Стрыйского района.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Женщину госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, дент 6 ноября на Кировоградщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик. От полученных травм 20-летний водитель легковушки и его 19-летний пассажир погибли на месте.