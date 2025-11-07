На Львівщині водій Volkswagen збив двох пішоходів: чоловік загинув, жінка госпіталізована
ДТП сталася в четвер, 6 листопада, близько 19:00 у селі Дубина Стрийського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій автомобіля Volkswagen Passat, 67-річний житель Стрийського району, наїхав на двох пішоходів, 45-річного чоловіка та 53-річну жінку – також мешканці Стрийського району.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Жінку госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вдент 6 листопада на Кіровоградщині на трасі зіткнулися легковик та вантажівка. Від отриманих травм 20-річний водій легковика та його 19-річний пасажир загинули на місці.
