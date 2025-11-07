Фото: поліція

ДТП сталася в четвер, 6 листопада, близько 19:00 у селі Дубина Стрийського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Volkswagen Passat, 67-річний житель Стрийського району, наїхав на двох пішоходів, 45-річного чоловіка та 53-річну жінку – також мешканці Стрийського району.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Жінку госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

