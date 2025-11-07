Фото: полиция

ДТП произошло 6 ноября около 12:50 на трассе М-30 "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" на территории Головановского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись Chevrolet Aveo и грузовой автомобиль Scania с полуприцепом.

По предварительным данным, 20-летний водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под управлением 51-летнего водителя.

От полученных травм водитель легковушки и его 19-летний пассажир погибли на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 6 ноября на Прикарпатье автомобиль Mercedes-Benz 180E вылетел в кювет и перевернулся. 56-летняя водитель погибла на месте.