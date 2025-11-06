Фото: pixabay

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, семейный врач и врач-психиатр одной из больниц Золочевского района внесли в карточку 88-летней пациентки несуществующий диагноз, хотя женщина в медучреждение не обращалась и обследований не проходила.

Далее на основании этого диагноза врач-психиатр вместе с двумя членами врачебно-консультативной комиссии оформили и выдали официальные документы: медицинское заключение и справку о якобы имеющихся когнитивных нарушениях, из-за которых пациентка нуждается в постороннем уходе. Такие бумаги могли стать основанием для отсрочки от мобилизации в ВСУ лицу, которое ухаживало бы за женщиной.

Четверым фигурантам – семейному врачу, врачу-психиатру и двум членам ЛКК – сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция – до 3 лет ограничения свободы с запретом занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

