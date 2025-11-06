На Львівщині викрили чотирьох лікарів, які оформили фіктивний діагноз для уникнення мобілізації
Правоохоронці викрили схему оформлення підроблених медичних висновків
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, сімейний лікар та лікар-психіатр однієї з лікарень Золочівського району внесли до картки 88-річної пацієнтки неіснуючий діагноз, хоча жінка до медзакладу не зверталася і обстежень не проходила.
Далі на підставі цього діагнозу лікар-психіатр разом із двома членами лікарсько-консультативної комісії оформили та видали офіційні документи: медичний висновок і довідку про нібито наявні когнітивні порушення, через які пацієнтка потребує стороннього догляду. Такі папери могли стати підставою для відстрочки від мобілізації до ЗСУ особі, яка доглядала б за жінкою.
Чотирьом фігурантам – сімейному лікарю, лікарю-психіатру та двом членам ЛКК – повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Максимальна санкція – до 3 років обмеження волі з забороною обіймати посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Досудове розслідування триває.
