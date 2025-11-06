Фото: pixabay

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, сімейний лікар та лікар-психіатр однієї з лікарень Золочівського району внесли до картки 88-річної пацієнтки неіснуючий діагноз, хоча жінка до медзакладу не зверталася і обстежень не проходила.

Далі на підставі цього діагнозу лікар-психіатр разом із двома членами лікарсько-консультативної комісії оформили та видали офіційні документи: медичний висновок і довідку про нібито наявні когнітивні порушення, через які пацієнтка потребує стороннього догляду. Такі папери могли стати підставою для відстрочки від мобілізації до ЗСУ особі, яка доглядала б за жінкою.

Чотирьом фігурантам – сімейному лікарю, лікарю-психіатру та двом членам ЛКК – повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Максимальна санкція – до 3 років обмеження волі з забороною обіймати посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Досудове розслідування триває.

