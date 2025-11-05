20:00  05 листопада
05 листопада 2025, 23:50

Україна скоротила виробництво вершкового масла: чому ситуація складна

05 листопада 2025, 23:50
В Україні після активного літнього експорту склади підприємств почали заповнюватися. При цьому реалізація вершкового масла в країні стає складнішою

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Аналітики зазначили, що зараз стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

Також звертають увагу на те, що закупівельні ціни на молоко, необхідні для беззбитковості, залишаються недосяжними для більшості підприємств.

"Ситуація з експортом також складна. Частина підприємств знижує ціни, щоб утриматися на зовнішніх ринках, зокрема в Молдові. Попит на українське масло на Кавказі зберігається, однак обсяги реалізації там обмежені", - кажуть експерти.

Таким чином, деякі заводи вже скоротили або припинили випуск вершкового масла. Обсяги виробництва в жовтні 2025 року стали нижче, аніж минулого року.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

експорт економіка
