На Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка: є загиблий та постраждалий

Фото: поліція

ДТП сталася у понеділок, 3 листопада, близько 16:05 у селі Стрілки Львівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися легковик Chevrolet Volt та вантажівка МАЗ під керуванням 21-річного львів’янина.

Травмованого 47-річного водія легковика та його 35-річного пасажира – жителів Львова – госпіталізували. Водій, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 3 листопада на Львівщині водій трактора DW244ATM не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де трактор перекинувся. Від отриманих травм 51-річний чоловік загинув на місці.