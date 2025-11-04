На Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка: є загиблий та постраждалий

На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки
ДТП сталася у понеділок, 3 листопада, близько 16:05 у селі Стрілки Львівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися легковик Chevrolet Volt та вантажівка МАЗ під керуванням 21-річного львів’янина.
Травмованого 47-річного водія легковика та його 35-річного пасажира – жителів Львова – госпіталізували. Водій, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вдень 3 листопада на Львівщині водій трактора DW244ATM не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де трактор перекинувся. Від отриманих травм 51-річний чоловік загинув на місці.
