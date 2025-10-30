Напал на полицейского с газовым баллончиком: во Львове задержали злоумышленника
Во Львове полиция задержала 41-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно на улице Лычаковской и совершал домашнее насилие
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В попытке патрульных успокоить злоумышленника он достал газовый баллончик и распилил его в лицо 26-летнего полицейского. Правоохранитель получил химические ожоги глаз и лица.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Мужчину задержали. Следователи сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит ограничение свободы или лишение свободы до пяти лет.
Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет меру пресечения.
