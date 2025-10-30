Напал на полицейского с газовым баллончиком: во Львове задержали злоумышленника

Фото: Национальная полиция

Во Львове полиция задержала 41-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно на улице Лычаковской и совершал домашнее насилие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В попытке патрульных успокоить злоумышленника он достал газовый баллончик и распилил его в лицо 26-летнего полицейского. Правоохранитель получил химические ожоги глаз и лица.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Мужчину задержали. Следователи сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит ограничение свободы или лишение свободы до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет меру пресечения.

