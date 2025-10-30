12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 14:49

Напал на полицейского с газовым баллончиком: во Львове задержали злоумышленника

30 октября 2025, 14:49
Фото: Национальная полиция
Во Львове полиция задержала 41-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно на улице Лычаковской и совершал домашнее насилие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В попытке патрульных успокоить злоумышленника он достал газовый баллончик и распилил его в лицо 26-летнего полицейского. Правоохранитель получил химические ожоги глаз и лица.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Мужчину задержали. Следователи сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит ограничение свободы или лишение свободы до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет меру пресечения.

Напомним, в селе Княжичи Броварского района задержана женщина, подозреваемая в нападении на работника полиции. Во время конфликта она ударила полицейского палкой по голове, нанеся телесные повреждения.

