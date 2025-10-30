Напав на поліцейського з газовим балончиком: у Львові затримали зловмисника

Фото: Національна поліція

У Львові поліція затримала 41-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно на вулиці Личаківській і вчиняв домашнє насильство

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час спроби патрульних заспокоїти зловмисника він дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя 26-річного поліцейського. Правоохоронець отримав хімічні опіки очей та обличчя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Чоловіка затримали. Слідчі повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує обмеження волі або позбавлення волі до п’яти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере запобіжний захід.

