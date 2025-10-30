Напав на поліцейського з газовим балончиком: у Львові затримали зловмисника
У Львові поліція затримала 41-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння поводився агресивно на вулиці Личаківській і вчиняв домашнє насильство
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Під час спроби патрульних заспокоїти зловмисника він дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя 26-річного поліцейського. Правоохоронець отримав хімічні опіки очей та обличчя.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Чоловіка затримали. Слідчі повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує обмеження волі або позбавлення волі до п’яти років.
Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере запобіжний захід.
