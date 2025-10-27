Ілюстративне фото

35-річна жителька Львівщини отримала підозру за крадіжку. Тепер їй може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Це сталось у місті Сокаль Шептицького району. Там до правоохоронців звернулись через викрадення скриньки для збору коштів на потреби ЗСУ. З'ясувалось, що до цього причетна 35-річна місцева жителька.

"За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вкрав майже 6 тисяч гривень. Ці гроші він викрав зі скриньки для пожертв у Свято-Покровському храмі.