Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій BMW-X5, 26-річний молодик, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

Від отриманих травм на місці загинув 15-річний пасажир авто. Водій кросовера та ще троє його пасажирів віком 19, 24 і 25 років – отримали травми та були госпіталізовані в реанімацію.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок перекидання BMW на Львівщині. Інформації про загиблого підлітка не було.