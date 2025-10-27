В поліції розповіли подробиці ДТП на Львівщині: загинув 15-річний пасажир
Стали відомі подробиці аварії, що відбулася вночі 26 жовтня поблизу міста Великі Мости Шептицького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій BMW-X5, 26-річний молодик, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся.
Від отриманих травм на місці загинув 15-річний пасажир авто. Водій кросовера та ще троє його пасажирів віком 19, 24 і 25 років – отримали травми та були госпіталізовані в реанімацію.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок перекидання BMW на Львівщині. Інформації про загиблого підлітка не було.
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
На кордоні з Словаччиною митники вилучили колекцію вінілових платівок вартістю понад 700 тис. грн
27 жовтня 2025, 14:02Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: водій загинув, пасажирка в лікарні
27 жовтня 2025, 13:47У Тернополі водій електросамоката збив 5-річну дівчинку
27 жовтня 2025, 13:40На Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку
27 жовтня 2025, 13:38У Полтаві опалювальний сезон розпочнеться 3 листопада
27 жовтня 2025, 13:26На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
27 жовтня 2025, 13:15Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
27 жовтня 2025, 12:53На Київщині офіцеру повідомили про підозру через незаконні виплати на 500 тис. грн
27 жовтня 2025, 12:46У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
27 жовтня 2025, 12:45На Черкащині авто збило 70-річного велосипедиста – чоловік загинув на місці
27 жовтня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »