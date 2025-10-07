Фото: pixabay

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного виїзду за кордон. На лаві підсудних опинилися 69-річний мешканець Самбірського району та двоє медичних працівниць місцевої лікарні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, у вересні 2023 року чоловік заплатив 3200 доларів працівниці медзакладу за вплив на прийняття рішення членами місцевої МСЕК, щоб його сину призначили третю групу інвалідності. Це дозволило 26-річному чоловікові виїхати за межі України як особі з інвалідністю. У жовтні 2023 року він перетнув кордон із Польщею та не повернувся.

Правоохоронці викрили зловмисників. Наразі справу передали до суду.

Чоловіку інкримінують незаконне переправлення осіб через держкордон та зловживання впливом (ч.1 ст.332, ч.1 ст.369-2 ККУ). Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Медпрацівницям висунули обвинувачення у зловживанні впливом та одержанні неправомірної вигоди. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

