У місті триває ліквідація пожежі на території цивільного об’єкта, фахівці з’ясовують причини загоряння та масштаби збитків

У Львові рятувальники ліквідовують пожежу, яка спалахнула на території індустріального парку Sparrow. Загоряння сталося 5 жовтня, його осередок локалізовано, триває гасіння окремих ділянок.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок інциденту немає. Медики та служби екстреної допомоги чергують на місці події, аби вчасно реагувати у разі ускладнення ситуації.

Як повідомляють місцеві органи влади, Sparrow є цивільним об’єктом, на території якого немає військових чи оборонних підприємств. Причини займання з’ясовують правоохоронці та експерти ДСНС.

Пожежники працюють у посиленому режимі, аби повністю ліквідувати полум’я та запобігти його поширенню на сусідні приміщення.

