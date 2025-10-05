18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 09:15

У Львові через ворожий обстріл спалахнула пожежа в індустріальному парку Sparrow

05 жовтня 2025, 09:15
Фото: Телеграм/Андрій Садовий
У місті триває ліквідація пожежі на території цивільного об’єкта, фахівці з’ясовують причини загоряння та масштаби збитків

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

У Львові рятувальники ліквідовують пожежу, яка спалахнула на території індустріального парку Sparrow. Загоряння сталося 5 жовтня, його осередок локалізовано, триває гасіння окремих ділянок.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок інциденту немає. Медики та служби екстреної допомоги чергують на місці події, аби вчасно реагувати у разі ускладнення ситуації.

Як повідомляють місцеві органи влади, Sparrow є цивільним об’єктом, на території якого немає військових чи оборонних підприємств. Причини займання з’ясовують правоохоронці та експерти ДСНС.

Пожежники працюють у посиленому режимі, аби повністю ліквідувати полум’я та запобігти його поширенню на сусідні приміщення.

Раніше повідомлялося, Росія продовжує завдавати масованих ударів по території України, намагаючись знищити енергетичну систему країни напередодні зими. Цього разу атака охопила сім областей, спричинивши нові руйнування та жертви серед цивільних.

