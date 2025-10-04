На Хмельнитчине легковушка с подростками врезалась в дерево – все в больнице
ДТП произошло в пятницу, 3 октября, около 21:40 в Шепетовке
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На перекрестке Судилковская и Староконстантиновское шоссе 17-летний юноша на авто "ВАЗ 21093" не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водитель и двое пассажиров – парни 17 и 18 лет – получили травмы. Их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, ночью 4 октября в Одессе BMW врезался в дерево. Погиб 20-летний пассажир, 18-летний водитель – в больнице.
