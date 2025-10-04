14:55  04 октября
В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
17:53  04 октября
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
15:27  04 октября
Ночная авария в Одессе: BMW влетел в дерево, один человек погиб
04 октября 2025, 16:24

На Хмельнитчине легковушка с подростками врезалась в дерево – все в больнице

04 октября 2025, 16:24
Фото: полиция
Читайте також
ДТП произошло в пятницу, 3 октября, около 21:40 в Шепетовке

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На перекрестке Судилковская и Староконстантиновское шоссе 17-летний юноша на авто "ВАЗ 21093" не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и двое пассажиров – парни 17 и 18 лет – получили травмы. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ночью 4 октября в Одессе BMW врезался в дерево. Погиб 20-летний пассажир, 18-летний водитель – в больнице.

ДТП Хмельницкая область происшествия авария пострадавшие
