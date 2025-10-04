Фото: полиция

ДТП произошло в пятницу, 3 октября, около 21:40 в Шепетовке

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На перекрестке Судилковская и Староконстантиновское шоссе 17-летний юноша на авто "ВАЗ 21093" не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и двое пассажиров – парни 17 и 18 лет – получили травмы. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

