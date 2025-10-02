15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
На Львівщині затримали водіїв автобуса, які переправляли ухилянтів до Польщі

02 жовтня 2025, 14:12
Фото: поліція
Правоохоронці викрили двох водіїв міжнародного рейсового автобуса, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водії-напарники детально інструктували своїх "клієнтів", як уникнути митного та прикордонного контролю, а потім перевозили їх у салоні автобуса через пункт пропуску до Польщі.

Правоохоронці 26 вересня затримали обох ділків. Їм оголосили підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон (ч.2 ст.332 ККУ).

Фігурантам загрожує від п’яти до семи років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті правоохоронець намагався налагодити схему втечі ухилянтів до Румунії. Його викрили вже під час спроби провести першого "клієнта".

