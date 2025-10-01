Фото: полиция

ДТП произошло 30 сентября около 10:30 на улице Хмельницкого в Шептицком

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Toyota Camry при движении потерял сознание. Неуправляемый автомобиль выехал с дороги и врезался в бетонный памятник. 63-летний мужчина погиб на месте.

Пассажирка машины, 62-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

