Фото: поліція

ДТП сталася 30 вересня близько 10:30 на вулиці Хмельницького у Шептицькому

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Toyota Camry під час руху втратив свідомість. Некерований автомобіль виїхав з дороги та врізався у бетонний пам’ятник. 63-річний чоловік загинув на місці.

Пасажирка машини, 62-річна жінка, дістала травми і була госпіталізована.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 29 вересня на Київщині легковик врізався у маршрутку. Одна людина загинула, восьмеро – постраждали.