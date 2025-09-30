Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під час огляду автомобіля Mercedes, що прямував зі Швеції до Рівного, серед особистих речей водія виявили 18 iPhone різних моделей, зокрема 15 нових iPhone 17.

36-річний водій пояснив, що везе "подарунки для великої сім’ї", однак жодного з гаджетів не задекларував.

Попередня вартість вилучених телефонів оцінюється у 1,5 млн грн.

Правоохоронці задокументували факт порушення митних правил.

Нагадаємо, на Львівщині на кордоні з Польщею митники виявили 188 смартфонів Apple iPhone 14, які водій мікроавтобуса заховав у запасному колесі. Орієнтовна вартість вилучених гаджетів – близько 4 млн гривень