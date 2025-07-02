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02 июля 2025, 14:33

Эксправохранителя из Запорожья будут судить за оправдание войны РФ против Украины

02 июля 2025, 14:33
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фото: иллюстративное
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Бывшего работника правоохранительных органов из Запорожской области будут судить за публичное оправдание агрессии России против Украины и распространение запрещенной символики

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В Запорожской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, обвиняемого в публичном оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. После увольнения со службы мужчина работал советником руководителя одного из филиалов государственного предприятия. По материалам Государственного бюро расследований обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

Следователи, в тесном сотрудничестве с сотрудниками Службы безопасности Украины, установили: мужчина активно распространял в открытом доступе материалы, отрицающие факт агрессии РФ, оправдывающие ее действия и прославляющие российских военных. В своих публикациях он также пытался убедить других в якобы правомерности вторжения.

Отдельное внимание следствие обратило на использование соцсетей. В частности, через вебсервис Pinterest подозреваемый распространял запретную символику советского тоталитарного режима, а также флаги и эмблемы бывших союзных республик, что является нарушением действующего законодательства.

Теперь же бывший правоохранитель будет отвечать перед судом за совершение действий, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Ранее сообщалось, что паломницу из Днепра, которая оправдывала агрессию РФ, отправят в тюрьму.

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вооруженное нападение агрессия Запорожье Запорожская область суд РФ
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