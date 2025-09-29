16:20  29 вересня
29 вересня 2025, 19:57

На Львівщині судили колишнього правоохоронця за поїздки на арештованому авто

29 вересня 2025, 19:57
Колишнього начальника Шептицього райвідділу поліції Андрія Лисяка визнали винним у незаконних діях із арештованим майном. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні 2022 року начальник райвідділу поліції взяв ключі від Audi Q7. Відомо, що цей автомобіль був арештований в межах кримінального провадження. Правоохоронець користувався транспортом нелегально. Це ставалось кілька разів, доки його не зупинили патрульні.

На суді правоохоронець все заперечував. За його словами, це авто було включено до переліку транспортних засобів, погоджених на оперативній нараді штабу з військовою адміністрацією, які передавалися на користь Збройних Сил України. Авто відремонтували і, за його словами, на ньому їздили також інші правоохоронці.

Суд кваліфікував дії ексчиновника як незаконні дії з арештований майном (ч.1 ст.388 ККУ). Йому призначили покарання у виді 17 тисяч гривень штрафу, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

При цьому його звільнили від цього покарання у звʼязку із закінченням строків давності.

Нагадаємо, колишнього правоохоронця з Запорізької області будуть судити за кремлівську пропаганду. Зазначається, що він активно поширював у відкритому доступі матеріали, які заперечують факт агресії РФ, виправдовують її дії та прославляють російських військових. У своїх публікаціях він також намагався переконати інших у начебто правомірності вторгнення.

