Зброя і патрони "поштою": львівська поліція викрила торговця зброєю

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Львівщини викрили 45-річного жителя Одеської області, який реалізовував вогнепальну зброю та боєприпаси, надсилаючи їх до Львова

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці задокументувала кілька фактів продажу зброї та боєприпасів, зокрема револьвера, гвинтівки, обрізу гвинтівки та 620 патронів різного калібру.

Під час санкціонованого обшуку вдома у фігуранта вилучили три гвинтівки, частини зброї, патрони, гроші в різних валютах, банківські картки та інші докази.

Чоловіку повідомлено про підозру. Йому світить від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, на Запоріжжі правоохоронці затримали продавця вогнепальної зброї та боєприпасів. Наприкінці серпня чоловік продав п'ять гранат за 3 тисячі гривень, а згодом отримав ще 25 тисяч гривень за вісім вибухових боєприпасів та автомат.