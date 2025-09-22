Фото: Львівська митниця

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Попри те, що 32-річна жінка обрала "зелений коридор", у машині виявили десять iPhone 15 та 16 телефонів Samsung. Техніка була захована у спеціально облаштованому сховку в правому крилі авто.

Орієнтовна вартість вилучених гаджетів становить 750 тисяч гривень.

За фактом порушення митних правил склали протокол.

Нагадаємо, вночі 20 вересня у пункті пропуску "Ужгород" прикордонники разом із митниками зупинили спробу незаконного ввезення нових смартфонів Apple. Правоохоронці вилучили десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.

Вранці 20 вересня на Львівщині затримали контрабанду майже 150 iPhone вартістю понад 6 мільйонів.