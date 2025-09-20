Фото: поліція

ДТП сталася у Львові у пʼятницю, 19 вересня, близько 22:30 на вулиці Листопадового Чину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Водій тролейбуса "Електрон" здійснив наїзд на чоловіка. Після зіткнення потерпілого затисло під колесами транспорту. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували його та передали медикам, однак чоловік від отриманих травм помер.

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка віком близько 35-40 років. На руці загиблого є татуювання: кинджал, що пробиває троянду та зображення вовка.

Поліція просить усіх, хто має інформацію про чоловіка або обставини трагедії, повідомити на лінію 102 чи у найближчий відділок.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, в місті Вишневе Київської області пасажирський потяг сполученням "Тернопіль-Київ" збив літню жінку. Від отриманих травм 80-річна жінка загинула на місці.