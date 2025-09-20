Фото: Львівська митниця

В суботу, 20 вересня, близько 10:00 на пункті пропуску "Шегині-Медика" прикордонники зупинили два мікроавтобуси Renault та Mercedes з контрабандними гаджетами

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Мікроавтобуси в’їжджали в Україну з Польщі. За кермом були 41-річний мешканець Львівщини та 43-річний житель Буковини.

У деклараціях чоловіки вказали, що перевозять лише особисті речі. Однак їхня підозріла поведінка викликала сумніви у митників. Під час сканування автомобілів система зафіксувала аномалії.

Поглиблений огляд підтвердив підозри: у багажних відділеннях виявили 49 і 99 iPhone. Частину смартфонів намагалися сховати у спеціально обладнаному тайнику.

Загалом митники вилучили 148 телефонів Apple. Попередня вартість контрабанди оцінюється більш ніж у 6 мільйонів гривень.

Митники оформили протоколи за фактом порушення митних правил.

Нагадаємо, вночі 20 вересня пункті пропуску "Ужгород" прикордонники разом із митниками зупинили спробу незаконного ввезення нових смартфонів Apple. Правоохоронці вилучили десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.